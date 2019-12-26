Новак назвал срок, за который Россия сама достроит "Северный поток-2"

У России есть возможность достроить газопровод "Северный поток-2" в течение нескольких месяцев, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что даже если швейцарская компания Allseas - трубоукладчик газопровода - не сможет после разъяснений Минфина США о санкциях вернуться в проект, то Россия сумеет завершить строительство самостоятельно.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - цитирует министра "Интерфакс".

Новак подчеркнул, что на сегодняшний день осталось проложить менее 160 км газопровода, поскольку основная часть работ уже выполнена, подводная часть проложена на 94%, а глубоководный трубопровод проведен полностью.