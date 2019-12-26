В центре Магаса открылся парковый комплекс

В столице Ингушетии Магасе на площади Алания открылся парковый комплекс, спланированный в виде узоров древнеингушского орнамента с использованием символики солнечного диска, - сообщает пресс-служба мэрии.

"Круговой узор дизайна парка символизирует также три положения солнца, на восходе, в зените и на закате, и три лика времени, прошлое, настоящее, будущее, как символ вечного движения и бесконечного развития Магаса. В рамках проектов, помимо прочего, были установлены скамейки с подогревом, спортивная и детская игровая площадки, бесплатный Wi-Fi и круглосуточное видеонаблюдение", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Напомним, проект по благоустройству территории в центре ингушской столицы рядом с башней Согласия победил на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2018 году, он получил грант на реализацию в 30 млн рублей.

