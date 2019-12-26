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Шамахинская обсерватория сообщила о погоде в космосе

Шамахинская обсерватория сообщила о погоде в космосе

Шамахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Н.Туси Академии наук Азербайджана опубликовала прогноз космической погоды на ближайшие дни.

Специалисты ШАО прогнозируют, что солнечная активность в этот период будет на очень низком уровне.

"Спокойным будет и геомагнитный фон. Вероятность магнитной бури 26 декабря оценивается на уровне менее пяти процентов, а 27 декабря - менее одного процента", - цитирует сообщение астрофизической обсерватории Trend.

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