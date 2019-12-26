Вырастет ли безработица в России?

Глава Минтруда России Максим Топилин прокомментировал возможность роста уровня безработицы в новом году.

"Ситуация лучше, чем обычно... сейчас все-таки то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, оно гораздо более малочисленное, и поэтому сейчас у нас уровень безработицы порядка 4,5-4,7% ", - поведал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Топилин подчеркнул, что в будущем году серьезных изменений в этой области не прогнозируется, показатели останутся примерно на том же уровне, нет "никаких рисков и опасений".

По словам министра, задача ведомства заключается в том, чтобы ускорить внедрение профстандартов, настроить систему среднего образования и отработать с работодателями.