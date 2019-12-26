Ледяные разведчики Вартаняны украсят Москву

Ледовая скульптура, посвященная легендарным разведчикам-нелегалам Геворку и Гоар Вартанянам, будет открыта в Москве на Поклонной горе. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Мы не могли пройти мимо уникальной судьбы Вартанян, проработавших почти всю свою жизнь на благо нашей страны, и хотим поведать об их подвиге широкой общественности", - цитирует автора фестиваля Александра Ковтунца РИА Новости.

Сообщается, что композиция будет изображать легендарную пару в момент их свадьбы в 1946 году. Скульптура будет установлена в музейном комплексе "История" в разделе, посвященном советской эпохе.

Отмечается, что открытие скульптурной композиции приурочено к грядущему 100-летнему юбилею СВР и 75-летию со Дня Победы.