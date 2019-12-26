В Госдуме допустили строительство "Северного потока-3"

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил сегодня, что проект третьей нитки северного маршрута российского газового экспорта с условным названием "Северный поток-3" вполне реален.

"Безусловно, здесь все будет зависеть от поведения наших западных и украинских партнеров. Если Украина продолжит шантажировать и нас, и Европу неопределенностью с газовым транзитом по своей территории, то "Северный поток-3" становится весьма и весьма реальным", - прежде всего сказал он.

"Также это будет зависеть от потребностей Европы, насколько европейским потребителям будет хватать или не хватать нынешних объемов поставок российского газа. С учетом того, что в Евросоюзе очень сильны "зеленые" веяния, вполне вероятно, что придется строить "Северный поток-3", ведь газ считается экологически чистым топливом", - обратил внимание Анатолий Аксаков.

Что касается "Северного потока-2", строительство которого на данный момент приостановлено из-за санкций США, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку выразил уверенность в том, что проект обязательно будет завершен, несмотря на американское давление на европейских подрядчиков.

"Уже есть официальное заявление российской стороны по этому поводу, что к середине следующего года "Северный поток-2" будет достроен, соответственно, со второй половины года он начнет работать. Можно быть уверенным в том, что этот график будет соблюден", - заключил Анатолий Аксаков.

Напомним, в апреле прошлого года о возможности постройки "Северного потока-3" заявил тогдашний заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. В октябре того же года об экономической целесообразности поставок по "Северному потоку-3" в случае роста спроса на газ в Европе говорил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.