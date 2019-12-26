Анапские пожарные тушили автомойку
В кубанском селе Анапском пожарные тушили возгорание, вспыхнувшее на автомойке.
Сообщение о возгорании поступило в 8:25. Горела автомойка на улице Горького, чтобы потушить возгорание на площади 75 кв м, пожарным потребовалось полчаса, - передает портал Юга.ру.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В тушении участвовали десять человек и четыре пожарных машины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Вестник Кавказа
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