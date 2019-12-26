Кавказ ломает уши вслед за Нурмагомедовым

Необычная мода на "сломанные уши" как у бойцов смешанных единоборств набирает популярность на Северном Кавказе. По сведениям спортивных врачей, "сломанное ухо" появляется, когда боец пытается высвободиться из захвата.

Как свидетельствуют сами бойцы, перелом уха это "очень, очень больно", однако на Кавказе принадлежность к спорту равна высокому статусу, ради которого можно и потерпеть. Расценки варьируются: гарантированный слом уха можно получить за 1,5, - 2 тыс рублей, дешевле, но без гарантии модификацию можно осуществить за 500 рублей. "Есть ценники для элиты: с анестезией можно сломать за пять и даже 10 тыс. Профессиональный перелом – гарантирует результат", - пишет "Комсомольская правда Северный Кавказ", отмечая, что поломка левого уха обойдется дороже, так как оно "светится" за рулем, а правым же сможет любоваться только сам его обладатель и его пассажиры.

Сам законодатель моды – чемпион UFC в легком весе, боец MMA Хабиб Нурмагомедов вспоминает, что он получил травму в 15-16 лет. "Было очень больно. Бывает, ночью спишь, ухо тронулось и резко просыпаешься от боли", - рассказал он, добавив, что делать этого не стоит, "тем более потому, что я не видел, чтобы это давало какие-то дивиденды".