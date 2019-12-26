Песков: у нас есть мощности, чтобы достроить "Северный поток-2"

Россия обладает определенными техническими средствами, которые позволят достроить "Северный поток-2", невзирая на санкции США, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такой ответ он озвучил на вопрос, действительно ли у России имеется собственный трубоукладчик для этой цели.

"Конкретику я вам давать не буду. Но, действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что не может назвать конкретные предполагаемые сроки завершения работы, но подчеркнул, что чем раньше это будет сделано, тем лучше.