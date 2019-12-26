Североосетинские полицейские задержали торговцев оружием

Североосетинским полицейским удалось задержать группу подозреваемых в сбыте оружия, фальшивых денег и ртути, которую возглавляла женщина, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУУР и ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Северной Осетии при участии республиканского УФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность организованной межрегиональной этнической группы, участники которой подозреваются в сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных денег", - сказала Волк, передает РИА Новости.

По сведениям, полученным полицейскими о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом 5 тыс рублей и $100, организованную группу создала жительница Северной Осетии из числа своих знакомых. Все руководство и контроль над деятельностью группы женщина взяла на себя, - пояснила Волк.

Лидер группы и ее пятеро активных участников были задержаны в момент сбыта автомата Калашникова и двух пистолетов, поддельных денежных знаков на сумму 1 млн рублей, а также 140 г металлической ртути.

По данному факту возбуждены уголовные дела, в отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Им грозит до 15 лет лишения свободы.