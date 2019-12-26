Миллер: первый газ пойдет по "Турецкому потоку" через несколько дней

Поставки по газопроводу "Турецкий поток" стартуют уже через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

"Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - цитирует Миллера РИА Новости.

Он подчеркнул, что новые морские магистрали улучшат энергобезопасность Европы и помогут ей в достижении экологических целей.

Напомним, торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоится 8 января в Стамбуле при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.