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Миллер: первый газ пойдет по "Турецкому потоку" через несколько дней

Миллер: первый газ пойдет по &quot;Турецкому потоку&quot; через несколько дней

Поставки по газопроводу "Турецкий поток" стартуют уже через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

"Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - цитирует Миллера РИА Новости.

Он подчеркнул, что новые морские магистрали улучшат энергобезопасность Европы и помогут ей в достижении экологических целей.

Напомним, торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоится 8 января в Стамбуле при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Вестник Кавказа

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