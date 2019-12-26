Грузия в новом году получит почти 93% газа из Азербайджана, 7% - из России

Глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава утвердила газовый баланс на следующий год.

Согласно ему, прогнозируемый объем поставок газа в страну составит 2,57 млрд кубометров. Из них 2,39 млрд кубометров, или 92,7% требуемого объема газа, Грузия получит от Азербайджана, из них 1,51 млрд кубометров от SOCAR и 873,8 млн кубометров с месторождения "Шахдениз", пишет "Business Грузия".

Ожидается, что поставки российского газа составят 169,9 млн кубометров (6,6%). Объем местной добычи прогнозируется на уровне 17,9 млн кубометров (0,7%).

Прогнозируемый объем потребления т.н. социального газа составит 1,6 млрд кубометров, из них 1 млрд кубометров придется на население, 600 млн кубометров - на тепловые электростанции.

В коммерческом секторе ожидается потребление 911 млн кубометров. Потери газа, предположительно, составят 35 млн кубометров.

По сравнению с газовым балансом на уходящий год, в Грузии в будущем году прогнозируется сокращение поставок и потребления газа.