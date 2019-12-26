Страны Южного Кавказа возглавили продажи вина в России

Грузия и Абхазия попали в пятерку лидеров по экспорту вина в Россию, причем суммарно эти две небольшие страны Южного Кавказа по количеству поставляемого вина обогнали Испанию – страну, экспортирующую в Россию почти пятую часть, 43,7 млн литров от всего объема вина, ввезенного в Россию в 2018 году.

На пятом месте - небольшая республика на Черноморском побережье, Абхазия, которая поставила в Россию в 2018 году 19 млн литров вина, при этом обладая примерно 600 га виноградников. Абхазия – это зона влажных субтропиков, поэтому культивируется здесь самый неприхотливый виноград сорта "Изабелла". Он запрещен для производства вина в странах ЕС, но в России таких ограничений нет, и самое продаваемое вино Абхазии сделано как раз из "Изабеллы", - пишет портал Роскачества rskrf.ru.

Впрочем, даже при самой высокой урожайности с 600 абхазских гектаров можно произвести не более 8 млн литров виноградного вина, поэтому огромный недостающий объем восполняют молдавские виноградники. Из Молдавии также ввозятся бутылка, этикетка и пробка. После "сборки" молдавская "Изабелла" называется, например, "Апсны" и продается в России примерно на 70% дороже, чем аналогичный продукт, бутилированный в самой Молдавии.

На втором месте – Италия, но и она ненамного опередила Грузию, "залив" в Россию 38,3 млн литров. А вот Грузия в этом "винном рейтинге" занимает почетное третье место: 37,3 млн литров в 2018 году, и объем поставок продолжает расти. Еще два года назад страна находилась на пятом месте, а до 2013 года полностью отсутствовала на российском рынке. Виноградников в Грузии много – около 60 тыс га, однако более 80% занимают белые сорта, а 90% продаж в России – это красные грузинские вина, самое продаваемое из которых – "Киндзмараули". Географическая зона, подробно описанная на сайте грузинского Министерства сельского хозяйства (на английском и грузинском языках), – небольшой регион, который может производить в год до 1,5 млн литров вина, и природно-полусладкие вина – это лишь небольшая часть этого объема. Тем не менее, в Россию в 2019 году было продано 9 млн литров "Киндзмараули".

Франция заняла лишь четвертую строчку в рейтинге российского импорта - в 2018 году в Россию ввезли 28,6 млн литров вина из этой страны. Хотя здесь тоже есть еюансы: чтобы защитить местный продукт и выделить те вина, которые были сделаны из французского винограда, была введена категория Vin de France ("Вино Франции"). Но на полках в России немало вин с дизайном этикетки "под Францию" и маркировкой made in France. При всей схожести "Вино Франции» и "Сделано во Франции" – это разные вина. Первое – из французского винограда, второе – разлито во Франции.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь, преимуществом южнокавказских вин является, прежде всего, их цена.

"Кроме того, это известные винные марки. Серия "Киндзмараули" и другие серии у всех на слуху, как минимум, просто по бренду. Основная масса грузино-абхазских вин – это то, что мы потребляли, что называется, всю жизнь. Кроме того, надо учитывать любовь старшего поколения к более сладкому вину – молодежь больше привыкла к полусухим и сухим винам, а сладкое поставляется как раз с Кавказа", - напомнила она.

"Испанские и французские вина популярны, но, во-первых, цены у них иные, а бренды недостаточно раскрученные. А ведь есть еще тунисские вина, греческие, турецкие, у которых продажи еще ниже. То, к чему мы привыкли, у нас и продается больше. Кстати, сейчас еще хорошо пойдут крымские вина, их достаточно активно продвигают. Они тоже популярны, так как все пробовали крымские вина, путешествуя в Крым в те или иные годы. И они очень скоро появятся в статистике лучших продаж вина", - ожидает Галина Дехтярь.