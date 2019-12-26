Центр новогоднего Краснодара избавят от машин

Движение автотранспорта в центре Краснодара будет ограничено на время подготовки и проведения новогодних мероприятий. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации кубанской столицы.

Завтра ограничения вводятся с 06.00 до 16.00 по улице Орджоникидзе - от Красной до Красноармейской.

С 15.00 понедельника 30 декабря и до 21.00 1 января движение будет ограничено по четной стороне улицы Красной от Длинной до Буденного, по четной стороне улицы Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) от Красной до Красноармейской.

С 06.00 31 декабря до 04.00 1 января автомобили не смогут ездить по улице Красной от Длинной до Калинина, по улице Буденного от Рашпилевской до Седина, по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

С 18.00 31 декабря до 04.00 1 января ограничения вводятся по улице Красноармейской от Пашковской до Длинной, по улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров. Кроме того, будет запрещена парковка в центре города и въездах на Пушкинскую и Главную городскую площади города.

Также с 21 декабря временно ограничивается перемещение транспорта по четной стороне улицы Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) от улице Красной до улице Красноармейской, данное ограничение останется в силе до 19 января.