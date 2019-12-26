Электрички свяжут Крым и Краснодар с нового года

В 2020 году запустят электрички из Крыма в Краснодар. Об этом рассказал глава Минтранса Кубани Сергей Карпов.

После того, как 23 декабря было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив, вопрос запуска пригородных поездов между Крымом и Кубанью вышел на первый план. Сейчас дорабатываются графики движения и маршруты поездов. Чем больше у населения будет спрос, тем быстрее это направление будет развиваться.

Ранее возможность запуска межрегиональных железнодорожных маршрутов обсудили губернаторы Крыма и Краснодарского края. Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец заявил, что, по планам, пригородные поезда из Крыма в Краснодар и Анапу начнут курсировать уже в 2020 году.

"Планируем до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар", - цитирует Карпова ТАСС.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил регулярное движение по новому железнодорожному переходу через Керченский пролив.