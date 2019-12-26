Нурмагомедов и Загитова стали самыми популярными спортсменами

Чемпион UFC в легком весе, боец MMA Хабиб Нурмагомедов и фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова возглавили рейтинг популярных российских спортсменов в уходящем году. Такие данные показал опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Нурмагомедов и Загитова получили по 7% голосов опрошенных. За ними следует футболист, капитан сборной России Артем Дзюба, за которого проголосовали 6% респондентов.

Далее в рейтинге расположились бойцы Александр и Федор Емельяненко, набравшие по 4%, - так же, как и фигуристка Евгения Медведева.