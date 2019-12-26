Россияне подвели итоги года: победила пенсионная реформа

Социологи провели опрос россиян, в ходе которого попросили респондентов назвать важнейшие события 2019 года.

Убедительную победу, по данным исследования, проведенного специалистами "Левада-центра", одержали последствия изменений в пенсионной системе (44% опрошенных).

За пожары в Сибири проголосовали 38% респондентов, наводнение в Иркутской области посчитали самым важным событием 30%. По мнению 29% опрошенных самым важным стало открытие железнодорожной части Крымского моста, 24% участников исследования в качестве важнейших назвали события, связанные с российским военным присутствием в Сирии.

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке в 50 субъектах России.