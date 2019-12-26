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Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн

Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн
Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн
Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн
Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн

Накануне в германском Кельне открылся еще один Дом Азербайджана.

Кельнский дом Азербайджана, созданный по инициативе и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой в соответствии со Стратегической дорожной картой ведомства, передан в распоряжение соотечественников.

В церемонии открытия участвовали делегация Госкомитета по работе с диаспорой, представители посольства Азербайджана в Германии, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, соотечественники, представители общественности и прессы.

Мероприятие продолжалось концертной программой, в которую вошла азербайджанская музыка.

Напомним, еще один Дом Азербайджана в Германии был открыт 24 декабря в Берлине.

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