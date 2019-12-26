Вслед за Берлином Дом Азербайджана получил Кельн

Накануне в германском Кельне открылся еще один Дом Азербайджана.

Кельнский дом Азербайджана, созданный по инициативе и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой в соответствии со Стратегической дорожной картой ведомства, передан в распоряжение соотечественников.

В церемонии открытия участвовали делегация Госкомитета по работе с диаспорой, представители посольства Азербайджана в Германии, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, соотечественники, представители общественности и прессы.

Мероприятие продолжалось концертной программой, в которую вошла азербайджанская музыка.

Напомним, еще один Дом Азербайджана в Германии был открыт 24 декабря в Берлине.