Силачи на вокзале Симферополя буксировали тысячетонный состав

Трое российских атлетов сегодня на железнодорожном вокзале Симферополя установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава, который они приурочили к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

"Рекорд официально зафиксирован. Железнодорожный состав общим весом 1080 т спортсмены протянули на расстояние 9 м 10 см. На данный момент это является абсолютным рекордом России",- сообщил представитель Ассоциации российских силачей, инспектор по регистрации рекордов Василий Грищенко, передает РИА Новости.

Тянули железнодорожный состав крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и донской атлет Михаил Иванов.

Подготовка к рекорду заняла около пяти месяцев, а установить его удалось лишь со второй попытки. Достижение будет внесено в книгу Рекордов России, а Ассоциация будет лоббировать вопрос, чтобы рекорд был признан мировым и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, - подчеркнул Грищенко.