В Гидрометцентре рассказали, куда россиянам ехать за снегом

И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, где в России сейчас, в канун Нового года, есть снег.

По его словам, снега в стране не просто много, а очень много, но только не в европейской части РФ.

"Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько - невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима", - цитирует синоптика РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что при этом на Урале весьма морозно, температура держится в диапазоне 25-33 градуса ниже нуля. В Омской, Томской и Новосибирской областях пока сравнительно тепло, но скоро ситуация изменится. Он пояснил, что сегодня ночью температура опускалась до минус 10-12 градусов, днем будет минус 5-6, однако уже через трое суток дневные температуры окажутся ниже минус 20, минимальные - минус 30, то есть за два дня похолодает на 15 градусов.