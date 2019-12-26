Разворот "на красный" погубил пассажира в Невинномысске

Смертельная автоавария произошла в Невинномысске. Накануне вечером водитель "Лады Приоры" при повороте налево на красный сигнал светофора не пропустил "ГАЗель".

В результате столкновения один из пассажиров "Приоры" погиб на месте.

Водители, а также два пассажира госпитализированы.

По данным УГИБДД по СК, на машине виновника ДТП была установлена летняя резина, а стекла были сильно затонированы. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.