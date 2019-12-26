Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает известный российский актер и певец, народный артист России Михаил Боярский. Он хорошо знаком российскому зрителю по ярким ролям в известных фильмах и по своим популярным песням, которые он исполняет уникальным голосом.

С 70-летием Боярского поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений - и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами", - подчеркнул Путин, пожелав артисту и его творческой семье здоровья, успехов и вдохновения, передает ТАСС.

Медведев в своей телеграмме, опубликованной на сайте правительства, отметил искренность и убедительность ролей Боярского: "Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное - в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис - за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского".