Австрия требует "Северный поток-2"

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Австрия прекрасно видит свои выгоды от проекта "Северный поток-2" и настроена прагматично.

По его словам, Вашингтон прямо и агрессивно пытается диктовать Европе свою волю, а именно: "в энергетической сфере остановить строительство "Северного потока-2" и заставить Западную Европу покупать свой дорогой сланцевый газ".

Он отметил, что подобное поведение "не может не вызывать раздражения в Берлине, в Вене, во многих других столицах", передает РИА Новости.

Любинский отметил, что австрийское правительство уже неоднократно публично высказывалось в поддержку реализации проекта. "Здесь рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой", - сказал он.