Оливье в бетономешалке приготовили в России (ВИДЕО)

Россиянин Антон Кувшинников, менеджер отдела корпоративных продаж интернет-магазина "Кувалда.ru", творчески подошел к изготовлению новогоднего салата оливье, приготовив его в бетономешалке. Видеоролик опубликован на официальной странице магазина в Instagram.

В беседе с Лайф мужчина уточнил, что на бетономешалку изнутри было нанесено специальное покрытие, чтобы позже оливье можно было употребить по назначению. Кувшинников признался, что даже сам попопробовал его.

К 30 декабря суровый кулинар пообещал выложить полную версию ролика.