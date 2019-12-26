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Оливье в бетономешалке приготовили в России (ВИДЕО)

Оливье в бетономешалке приготовили в России (ВИДЕО)

Россиянин Антон Кувшинников, менеджер отдела корпоративных продаж интернет-магазина "Кувалда.ru", творчески подошел к изготовлению новогоднего салата оливье, приготовив его в бетономешалке. Видеоролик опубликован на официальной странице магазина в Instagram.

В беседе с Лайф мужчина уточнил, что на бетономешалку изнутри было нанесено специальное покрытие, чтобы позже оливье можно было употребить по назначению. Кувшинников признался, что даже сам попопробовал его.

К 30 декабря суровый кулинар пообещал выложить полную версию ролика.

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Чуть позже выложим полную версию😉🤘

Публикация от ⚡️Кувалда.ру⚡️ (@kuvaldaru) 20 Дек 2019 в 6:54 PST

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Вестник Кавказа

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