Россиян предупредили о заразных купюрах

Денежные купюры могут быть опасны для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре.

Так, по данным специалистов, на купюрах могут встречаться различные инфекции, в том числе вирус гриппа.

Эксперты ведомства напомнили, что вирус гриппа остается на наличных до двух недель. "В связи с этим во многих странах при производстве банкнот используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки", - указано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В этой связи Роспотребнадзор призывает россиян не забывать о правилах гигиены и своевременной вакцинации.