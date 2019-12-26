Хурма, фундук и лавровый лист пострадали в Западной Грузии

Пожары уничтожили 6 га сельскохозяйственных угодий в Зугдидском муниципалитете (регион Самегрело - Земо-Сванети). Об этом сообщают грузинские СМИ.

Практически в одно время начались возгорания в селах Чкадуаши, Рухи, Зеда Эцери и Рике, во второй половине дня запылало село Нацулуку.

Пожарные-спасатели и местные жители в течение нескольких часов боролись с огнем, справиться с пламенем удалось ближе к полуночи, пишет "Новости-Грузия".

В итоге были уничтожены плантации фундука, хурмы и лаврового листа. Замглавы Зугдидского муниципалитета Константин Какава заверил, что специальная комиссия оценит ущерб, все понесшие убытки фермеры получат компенсации.