Нурмагомедов поведал о "второй Родине"

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов стал гостем турнира по смешанным единоборствам GFC 23 в Алма-Ате.

Говоря о впечатлениях от посещения Казахстана, "дагестанский орел", назвал эту страну "второй родиной" после России.

По словам Нурмагомедова, это объясняется близостью казахстанского и кавказского народов. "У нас как в Дагестане, так и на всем Кавказе Казахстан занимает особое место", - сказал он, отметив, что история знает немало случаев, когда "кого-то из Казахстана высылали на Кавказ и наоборот".

"Казахстанцы всегда принимали нас как своих братьев, всегда поддерживали нас", - обратил внимание чемпион, отметив, что на Кавказе это помнят и ценят.

Нурмагомедов также выразил благодарность организаторам турнира, вложившим "много сил и средств", передает Sputnik Казахстан.