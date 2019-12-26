Армянские прокуроры побоялись вести уголовное дело против Сержа Саргсяна

Армянские прокуроры, которые осуществляют надзор в отношении уголовных дел Сержа Саргсяна и Геворка Костаняна, отказываются от них, - пишет газета "Грапарак".

"Несмотря на то, что генпрокурор страны Артур Давтян пообещал премьер-министру Николу Пашиняну возбудить и довести до конца уголовные дела в отношении бывших, многие прокуроры либо отказываются от ведения дел, либо требуют письменных распоряжений от своих руководителей", - цитирует публикацию NEWS.am.

"Прокуроры понимают, что любое дело с незаконными и неполными доказательствами рано или поздно может создать для них серьезные проблемы. Они понимают, что в один прекрасный день эти свидетели расскажут, взамен чего дали свои показания", - заявил источник газеты.

Издание пишет, что, по его данным, от дела Сержа Саргсяна отказался, в частности, прокурор Акоп Тадевосян, а 20 декабря он и вовсе уволился с работы по собственному желанию.

"Сейчас прокурорский надзор по делу экс-президента осуществляет начальник управления надзора за законностью досудебного производства в ССС Генеральной прокуратуры Армении", - отмечает автор публикации.