Путин слишком мало спит

Президенту России Владимиру Путину в последнее время не удавалось высыпаться, об этом он рассказал в перерыве между периодами хоккейного матча Ночной лиги на катке на Красной площади в Москве. Фрагмент записи был показан сегодня в эфире телеканала "Россия-24".

На призыв бизнесмена Геннадия Тимченко больше тренироваться глава государства пояснил, что в последнее время у него получается высыпаться.

"Мало спал. Четыре-пять часов", - уточнил российский лидер.

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел накануне вечером, победу со счетом 8:5 одержала команда, за которую выступал Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил именно он.