Красноярский "помещик" уточнил детали продажи села вместе с жителями

Публикации в СМИ о продаже села вместе с жителями в Красноярском крае не соответствуют действительности, рассказал гендиректор Сельского стройкомбината Вадим Федяев, подавший соответствующее объявление.

Ранее сообщалось, что бизнесмен объявил себя хозяином села Васильевка и предложил покупателям его вместе с фермой, складом и дома с живущими в них людьми. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить эти сведения.

"Продается уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями. Стоимость 20 млн рублей. Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтоб развивать ее. Объявление было неверно истолковано и подавалось не в полном объеме в СМИ", - цитирует Федяева РИА Новости.

Предприниматель пояснил, что владельцами части домов являются сами жители, часть принадлежит предприятию, но даже в случае продажи выселений не будет, ведь новому предприятию также нужны будут работники, которыми и станут местные жители.

"Сейчас в деревне живет около 30 человек и чуть более 20 домов", - уточнил Федяев, добавив, что уже появились лица, заинтересованные в приобретении уставного капитала.