Карачаево-Черкесия нарастит темпы газификации

Строительство уверенность глава республики Рашид Темрезов.

Он отметил, что в настоящее газопровода к курорту Теберда в Карачаево-Черкесии будет завершено в 2020 году, выразил время решены все технические вопросы, в том числе по прокладке газопровода в заповедных зонах.

"Газопровод "Карачаевск – Теберда" строит ПАО "Газпром", а правительство региона построила газовую ветку "Теберда- Домбай" в 2017 году", - сказал он.

"В 2020 году по плану синхронизации завершится строительство газомагстрали до Теберды", - продолжил республиканский лидер, отметив, что вся необходимая инфраструктура для появления газа в Домбае и Теберде есть.

Кроме того, Темрезов отметил, что до 2025 года в республике будет достроена газовая ветка "Карачаевск-Учкулан–Карт-Джурт–Хурзук". Также в программу газификации региона включен проект строительства газовой магистрали до еще одного отдаленного села в КЧР - Курджиново, передает РИА Новости.