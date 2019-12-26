Журнал Forbes назвал пятерку наиболее удачливых российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал собственную версию топ-5 самых удачливых российских миллиардеров в 2019 году.

Лидером рейтинга стал один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин - за год он увеличил свое состояние более чем на треть: "За год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд", - пишет издание, напоминая, что по состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в $23,8 млрд, передает РИА Новости.

Второе место рейтинга занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон: его состояние за год увеличилось на $5,9 млрд и на 24 декабря составило $27 млрд.

Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов – за год он заработал $5,3 млрд, нарастив свое состояние до $23,8 млрд.

Четвертым в рейтинге стал Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" - за год его состояние выросло на $4,1 млрд и составило $22,7 млрд.

Замыкает "удачливую пятерку" основной хозяин "Северстали" Алексей Мордашов - за год он заработал $3,8 млрд, увеличив свой капитал до $20,2 млрд.

В сумме пятеро самых удачливых участников российского списка Forbes за год заработали $27 млрд.