Массовым танцем маленьких утят встретят Новый год в Железноводске

В Железноводске (Ставропольский край) в ночь с 31 декабря на 1 января массово станцуют танец маленьких утят. Об этом рассказали в управлении культуры города-курорта.

Акция стартует 31 декабря в 23:00 в парке имени Станислава Говорухина. "Заводилами флешмоба выступят со сцены артисты, которые напомнят всем простые движения, известные каждому с самого детства", - цитирует сообщение мэрии "Сайт Ставрополя 1777".

В программу праздника также входят появление Деда Мороза и Снегурочки, тематические викторины, шуточные интерактивы и масштабный панорамный многоуровневый фейерверк.

Празднование начнется в 22:00 и продлится до утра.