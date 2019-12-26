Лавров: Россия готовит ответ выпадам США

Россия продолжит политику зеркальных ответов на недружественные выпады США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Будем и далее отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны", - сказал он, отметив, что было бы неверным на неопределенное время откладывать решение "важных для наших стран и всего мира проблем".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, российские предложения по выстраиванию взаимодействия с США на различных направлениях остаются на столе.

В первую очередь, это относится к теме стратегической стабильности, "за состояние которой Россия и США несут особую ответственность как крупнейшие ядерные державы", передает ТАСС.