У замглавы Генштаба ВС Халила Арсланова арестовали имущество

Московский суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, - сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арестованы земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в котором обвиняют замглавы Генштаба", - цитирует собеседника ТАСС.

Решение об аресте в силу не вступило, поскольку Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции его арест. Сам Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет, - добавил источник.

Арсланова считают причастным к уголовному делу "Воентелекома". возбужденном в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. По делу проходит и бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин, признавший вину и заключивший сделку со следствием: он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему предъявили обвинение в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи.

Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей.