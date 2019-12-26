Мединский: Мцитуридзе не место в "Роскино"

Глава Минкультуры России Владимир Мединский подтвердил в беседе с журналистами скорую смену генерального директора "Роскино", которое от имени государства продвигает отечественные фильмы на международных фестивалях.

По словам министра, совет директоров "Роскино" еще 23 декабря рекомендовал Росимуществу отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, назначенную на этот пост в 2011 году, пишет "Интерфакс".

Во вторник 24 декабря об этом же сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. По их данным, заменить Мцитуридзе может Евгения Маркова, нынешний директор по связям с индустрией "Экспоконтента".

Мединский не уточнил имя нового гендиректора "Роскино".

Министр выразил благодарность Мцитуридзе за проделанную работу, пояснив, что в последнее время индустрия требует "перезагрузки компании, вывода ее на качественно иной уровень".

Глава Минкультуры добавил, что решение о смене Мцитуридзе является "консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии", которые "просто хотят видеть эту компанию немного другой".