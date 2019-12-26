Армянские наркоманы не дождались угощения из Грузии

Груз с наркотиками из Грузии перехватили таможенники Армении. Об этом информирует Комитет государственных доходов Армении.

Уточняется, что инцидент произошел на таможенном пункте Баграташен на территории Армении, при проверке приехавшего в республику автомобиля.

При досмотре багажнике авто была обнаружена крупная партия наркотического вещества "бупренорфин", упакованного в коробки из-под конфет.

По факту возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Армении.

Владелец автомобиля и еще подозреваемый задержаны.