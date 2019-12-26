Российская компания об оружейном скандале с Арменией: виновные так и не понесли наказания

Российскую оружейную компанию ORSIS ("Промтехнология") исключили из "черного списка" поставщиков оружия и боеприпасов для нужд Минобороны Армении, что вызвало определенный прогресс в ситуации вокруг сорванного тендера на поставку военной техники Армении, - сообщил официальный представитель предприятия.

"Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике – нашему давнему партнеру - современное и качественное оружие", - рассказал официальный представитель предприятия, передает РИА Новости.

В то же время виновные в срыве тендера еще не привлечены к ответственности, а в Минобороны Армении не отвечают на предложения представителей компании о встрече.

"До компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства", - поведал представитель компании.

В армянских СМИ уже появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из Минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.

Напомним, тендер на поставку оружия на многомиллионную сумму, который должен был пройти этим летом, был сорван, поскольку Минобороны Армении отменило заявку российской компании ORSIS на основании неуплаты банковской гарантии. Министерство промышленности и торговли России обратилось к министру обороны Армении Давиду Тонояну с просьбой разобраться в ситуации.