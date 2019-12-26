Мужчина упал под поезд на "Китай-городе" в Москве
Пассажир упал на рельсы под колеса поезда метро на станции "Китай-город" на "оранжевой" ветке в Москве, о ЧП рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 08.15 на станции метро "Китай-город" по собственной неосторожности с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - цитирует сообщение РИА Новости.
Сейчас предприняты меры, необходимые для извлечения пассажира. Видимых травм у него не обнаружено. Тем не менее, полицейские, дежурившие на станции, сразу же вызвали наряд "скорой".
Напомним, накануне под прибывающий электропоезд на станции "Пушкинская" "фиолетовой" ветки упала девушка, она также выжила.
Вестник Кавказа
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