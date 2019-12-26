Мужчина упал под поезд на "Китай-городе" в Москве

Пассажир упал на рельсы под колеса поезда метро на станции "Китай-город" на "оранжевой" ветке в Москве, о ЧП рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 08.15 на станции метро "Китай-город" по собственной неосторожности с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - цитирует сообщение РИА Новости.

Сейчас предприняты меры, необходимые для извлечения пассажира. Видимых травм у него не обнаружено. Тем не менее, полицейские, дежурившие на станции, сразу же вызвали наряд "скорой".

Напомним, накануне под прибывающий электропоезд на станции "Пушкинская" "фиолетовой" ветки упала девушка, она также выжила.