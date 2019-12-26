Сирия отдаст США под суд за разграбление нефти

Дамаск намерен подать международный иск к США за разграбление сирийской нефти. Об этом заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.

По ее словам американская сторона "ворует сирийскую нефть" и нарушают суверенитет Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял под контроль месторождения нефти в Сирии для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ). По словам американского лидера, теперь Вашингтон может делать с нефтью все, что захочет.