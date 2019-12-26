Психбольница загорелась в Нижнем Новгороде

Пациенты и персонал были эвакуированы сегодня ночью из клинической психиатрической больницы в Нижнем Новгороде из-за пожара. О ЧП рассказал представитель экстренных служб области.

"В 01.23 в лифтовой шахте между третьим и четвертым этажами пятиэтажной клинической психиатрической больницы №1 на улице Ульянова возник пожар", - цитирует его РИА Новости.

В общей сложности из здания был эвакуирован 141 человек, включая 128 пациентов. Людей разместили в соседнем корпусе.

Уже в 02.13 пожар удалось ликвидировать. После проветривания пациенты вернулись в палаты.

С огнем боролись сто человек и 26 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.