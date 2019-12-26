Главная » Новости

Симферополь встретил первый поезд из Москвы

Симферополь встретил первый поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, спустя 33 часа прибыл на вокзал Симферополя.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между российской столицей и Симферополем под номерами 27/28, ранее на полуостров прибыл первый поезд сообщением Санкт-Петербург-Севастополь.

По данным СМИ, встретить поезд из Москвы пришли сотни крымчан, среди которых были и официальные лица – глава крымского парламента Владимир Константинов и премьер правительства республики Юрий Гоцанюк, передает РИА Новости.

425 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!