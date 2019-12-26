Кадыров зажег главную елку Чечни (ВИДЕО)

Главную новогоднюю елку Чечни открыли накануне в Грозном. Соответствующее сообщение написал на своей странице "Вконтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, для украшения новогодней красавицы использовалось 8 тыс игрушек и 6 км гирлянд.

"Настоящий подарок для жителей и гостей Чечни подготовила мэрия Грозного. Полностью завершено праздничное оформление городских улиц и проспектов. А на центральной площади установлена потрясающая горка... Подобной конструкции никогда не было в Чечне, поэтому она вызывала огромный интерес", - поведал Кадыров.

Высота горки составляет 23 м, длина - 180 м. На ней есть два пути для катания на тюбингах по особому покрытию, так что на ней можно кататься в любое время года.

На площади действует ярмарка из 25 домиков, где можно купить новогодние подарки, сувениры и иные товары, открыт фуд-корт.

"В целом площадь радует глаз. Уверен, она порадует и сердца всех, кто приедет встретить Новый год в столицу Чечни", - отметил глава Чечни.

Кадыров также выразил благодарность мэру Грозного Ибрагиму Закриеву за "прекрасную подготовку к празднику".