Старший ребенок случайно застрелил младшего в Приморье

Трагическое происшествие произошло накануне в одном из районов Приморского края. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по региону.

В квартире дома в городе Дальнереченске было найдено тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости. Открыто уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

На месте трагедии проведен осмотр, правоохранители изъяли охотничье ружье.

По предварительным сведениям, оружие оставил без присмотра отец. "В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка", - пояснили в СУ СКР по краю.

Расследование дела продолжается. Следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия.