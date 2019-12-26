В Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки

Власти Саудовской Аравии после многолетних дискуссий приняли решение ввести запрет на ранние браки.

Новое законодательство устанавливает минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет.

В том случае, если подросток младше 18 лет захочет официально оформить свои отношения со второй половинкой, давать разрешение на это будут специальные суды. Они станут решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее, передает РИА Новости со ссылкой на саудовское издание Saudi Gazette.