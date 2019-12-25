Новак: США не остановят "Северный поток-2"

Российский газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, выразил уверенность глава Минэнерго России Александр Новак.

"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", - сказал он в интервью газете РБК.

Кроме того, министр отметил, что преждевременно говорить о том, что швейцарский морской подрядчик Allseas не сможет завершить строительство газопровода из-за американских санкций. Руководство компании ждет от Минфина США разъяснения санкций против проекта. "Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", - сказал глава Минэнерго России.

Ранее уверенность в том, что прокладка газопровода "Северный поток-2" будет завершена выразил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.