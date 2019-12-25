Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли для прицепов и полуприцепов в Грузии

Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыт для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Такое сообщение распространила пресс-служба департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

В нем говорится, что причиной ограничений стали обильный снегопад и гололед, пишет ТАСС.

Прочий автотранспорт может свободно перемещаться по дороге Гудаури-Коби, разрешено движение для всех видов машин на других участках автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.