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Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли для прицепов и полуприцепов в Грузии

Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли для прицепов и полуприцепов в Грузии

Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыт для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Такое сообщение распространила пресс-служба департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

В нем говорится, что причиной ограничений стали обильный снегопад и гололед, пишет ТАСС.

Прочий автотранспорт может свободно перемещаться по дороге Гудаури-Коби, разрешено движение для всех видов машин на других участках автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

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Вестник Кавказа

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