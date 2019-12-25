Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли для прицепов и полуприцепов в Грузии
Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыт для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Такое сообщение распространила пресс-служба департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
В нем говорится, что причиной ограничений стали обильный снегопад и гололед, пишет ТАСС.
Прочий автотранспорт может свободно перемещаться по дороге Гудаури-Коби, разрешено движение для всех видов машин на других участках автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Вестник Кавказа
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