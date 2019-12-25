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Переломы лечат строительным гипсом в Узбекистане

Переломы лечат строительным гипсом в Узбекистане

В последние два года медики в Узбекистане применили 351 т строительного гипса вместо медицинского при лечении более чем 270 тыс переломов. Такое сообщение распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Соответствующий вопрос был поднят на заседании республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией.

Отвечая на вопрос, почему для лечения переломов не используется медицинский гипс, чиновники пояснили, что в Узбекистане нет предприятий по его производству, их создание не рассматривалось или не инициировалось Минздравом.

"Применение строительного гипса негативно влияет на кости и кожу. Также проявляется аллергия. Медики это прекрасно знают," - приводит слова генпрокурора Нигматиллы Юлдашева Sputnik Узбекистан.

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