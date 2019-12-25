Россия получит сирийскую нефть?

Сирия и российские компании начали геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море. Об этом сообщила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями", - сказала она, отметив, что данный процесс был несколько лет назад инициирован Дамаском.

Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen не назвала конкретные российские компании, но 25 декабря 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке №2 в территориальных водах Сирии, отмечает РИА Новости.

Тогда сообщалось, что инвестиции "Союзнефтегаза" в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения на морском блоке №2 у побережья Сирии общей площадью 2190 кв м составят около $90 млн.