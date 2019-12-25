Русский язык вернул Крым в состав России, признали на Украине

Крымский полуостров решил провести референдум из-за отмены в 2014 году закона об основах государственной языковой политики (закон Кивалова — Колесниченко), заявил депутат Верховной Рады Алексей Устенко.

По словам парламентария, именно аннулирование закона и привело к требованиям жителей Крыма вернуться в состав России. "Это было одним из того, с чего все началось", - цитирует Устенко "Известия".

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.